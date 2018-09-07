Россия предложила США передать информацию по готовящейся химатаке в Идлибе

12:41 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

США могут направить российской стороне по двусторонним каналам информацию, касающуюся якобы готовящейся химической атаки в сирийском Идлибе, если такие данные у Вашингтона имеются. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя высказывания спецпредставителя госсекретаря США по Сирии Джеймса Джеффри о наличии "множества доказательств" подготовки Дамаском в Идлибе атаки с применением химического оружия.

"У нас есть видимые доказательства подготовки террористами химатаки, о чем мы не просто говорили, а предоставляли фактический материал. Если есть фактический материал у американской стороны, который их тревожит, они могут направить его нам, например по двусторонним каналам", - подчеркнула дипломат.