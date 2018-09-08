Украина начала переброску бронекатеров на Азов

19:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к выполнению решения Совета национальной безопасности (СНБО) об усилении военного присутствия в Азовском море и начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров. Об этом в субботу сообщил "Украинский военный портал" со ссылкой на свои источники в Генеральном штабе и командовании Военно-морских сил (ВМС).

"Сегодня утром в Бердянске было замечена переброска автотрейлером малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины. Ожидается переброска на Азовское море трех малых бронированных артиллерийских катеров, которые, по состоянию на сегодня, будут наиболее мощными единицами в этом море", - сказано в сообщении.