Украина начала переброску бронекатеров на Азов
19:20 08.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к выполнению решения Совета национальной безопасности (СНБО) об усилении военного присутствия в Азовском море и начали переброску малых бронированных артиллерийских катеров. Об этом в субботу сообщил "Украинский военный портал" со ссылкой на свои источники в Генеральном штабе и командовании Военно-морских сил (ВМС).
"Сегодня утром в Бердянске было замечена переброска автотрейлером малого бронированного артиллерийского катера Военно-морских сил Украины. Ожидается переброска на Азовское море трех малых бронированных артиллерийских катеров, которые, по состоянию на сегодня, будут наиболее мощными единицами в этом море", - сказано в сообщении.
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