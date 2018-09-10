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Серену Уильямс оштрафовали за скандал в финале US Open

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11:20 10.09.2018 Источник: Русская служба Би-би-си

Легендарную теннисистку Серену Уильямс, проигравшую накануне в финале US Open японке Наоми Осаке, оштрафовали на 17 тысяч долларов за трехкратное нарушение правил поведения в ходе финального матча.

Из этой общей суммы 4000 долларов - штраф за подсказку тренера, еще 3000 - за сломанную спортсменкой в сердцах ракетку, и еще 10 тысяч - за оскорбление судьи на вышке.

Серена - одна из самых титулованных спортсменок мира и 23-кратная победительница турниров "Большого шлема" в одиночном разряде - поскандалила с судившим матч Карлосом Рамосом, назвав его вором и даже отказавшись пожать ему руку по окончании игры.  Русская служба Би-би-си

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