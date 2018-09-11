Коммунисты хотят просить президента перенести выборы губернатора Владимирской области
20:53 11.09.2018
КПРФ подготовила обращение к президенту России с просьбой перенести выборы губернатора во Владимирской области на год.
Это связано с тем, что связано с тем, что "реальный кандидат, который должен был победить в первом туре на этих выборах - Максим Шевченко - был не допущен до участия в выборах. В итоге голосование показало, что при отсутствии реальной конкуренции действующий губернатор Владимирской области показала очень низкий результат", - цитирует Интерфакс зампредседателя ЦК КПРФ Юрия Афонина.
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