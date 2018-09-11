Коммунисты хотят просить президента перенести выборы губернатора Владимирской области

20:53

КПРФ подготовила обращение к президенту России с просьбой перенести выборы губернатора во Владимирской области на год.

Это связано с тем, что связано с тем, что "реальный кандидат, который должен был победить в первом туре на этих выборах - Максим Шевченко - был не допущен до участия в выборах. В итоге голосование показало, что при отсутствии реальной конкуренции действующий губернатор Владимирской области показала очень низкий результат", - цитирует Интерфакс зампредседателя ЦК КПРФ Юрия Афонина.