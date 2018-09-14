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Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву €1 млрд

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16:12 14.09.2018 Источник: RNS

Украина и ЕС подписали соглашение о выделении Киеву €1 млрд макрофинансовой помощи (МФП), сообщила пресс-служба украинского президента Петра Порошенко.

9 июля решение Совета ЕС о выделении Украине указанное помощи вступило в силу. Средства будут выделены Киеву в течение 2,5 лет.  RNS

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