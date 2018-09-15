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Лондон: Экс-лидера Лейбористской партии подозревают в шпионаже

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09:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Служба британской внешней разведки МИ-6 заподозрила бывшего лидера Лейбористской партии Великобритании Майкла Фута (1913-2010) в том, что тот был оплачиваемым осведомителем СССР. Как сообщила вечером в пятницу на своем сайте газета "Таймс", такое утверждение сделал колумнист этого издания Бен Макинтайр в своей новой книге Spy and the Traitor ("Шпион и предатель").

По информации Макинтайра, у Фута установились тесные отношения с советскими властями еще в 1940-х годах, когда он активно публиковался в ультралевом британском журнале "Трибюн". Со ссылкой на информацию британских спецслужб автор сообщает, что в 1960-х годах советская разведка осуществила от 10 до 14 выплат Футу за его услуги на общую сумму, равную 37 тысячам фунтов стерлингов (48,5 тыс. долларов) в сегодняшнем исчислении.

После того же, как Фут осудил ввод войск СССР и стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, его статус осведомителя, как утверждается в книге, был понижен с "агента" до "конфиденциального контакта". По мнению же одного из отставных сотрудников МИ-6, Фута "использовали только в целях дезинформации".

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