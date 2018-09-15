Аэропорт Грозного готовят к реконструкции
10:30 15.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Аэропорт Грозного, который в ближайшие годы будет реконструирован, намерен развивать грузовые перевозки, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор воздушной гавани Султан Гамбулатов.
"Если у нас будет своя таможня, которая будет иметь право растаможить грузы на территории Чеченской Республики, конечно, у нас увеличится поток пассажиров и грузовые перевозки. К этому все идет, я уверен, что руководство республики добьется этого. Грузовые перевозки у нас в республике будут однозначно, это перспективное направление", - добавил он.
В настоящее время в Грозном работает таможенный пост Минераловодской таможни, который не имеет полномочий по растаможиванию груза на территории республики. Для этих целей в республику приезжают специалисты из Минеральных Вод.
Как сообщалось, проект реконструкции аэропорта в Грозном с финансированием около 15,7 млрд рублей внесен в госпрограмму "Развитие транспортной системы". По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, реализация проекта позволит аэропорту Грозного стать важнейшим перевалочным пунктом товаров из Азии и других регионов мира.
Новости
- 11:30 15.09.2018
- Германия планирует за два года увеличить штат контрразведки вдвое
- 10:00 15.09.2018
- Повышение пенсионного возраста увеличит рост ВВП на 0,1 процента
- 09:45 15.09.2018
- ЦБ планирует вводить более жесткую денежно-кредитную политику
- 09:30 15.09.2018
- Лондон: Экс-лидера Лейбористской партии подозревают в шпионаже
- 22:40 14.09.2018
- Аман Тулеев стал ректором кузбасского вуза
- 22:05 14.09.2018
- Петров и Боширов действительно сотрудники российских спецслужб — Bellingcat и Insider
- 22:00 14.09.2018
- Россия обжалует решение апелляционного суда по долгу Украины на $3 млрд
- 21:20 14.09.2018
- "Калашников" начнет серийное производство нового пистолета Лебедева в 2019 году
- 20:40 14.09.2018
- Комитет WADA по соответствию рекомендовал исполкому восстановить РУСАДА
- 20:00 14.09.2018
- Более половины россиян выступает за запрет на продажу спиртного людям моложе 21 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать