Аэропорт Грозного готовят к реконструкции

10:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Аэропорт Грозного, который в ближайшие годы будет реконструирован, намерен развивать грузовые перевозки, сообщил в интервью ТАСС генеральный директор воздушной гавани Султан Гамбулатов.

"Если у нас будет своя таможня, которая будет иметь право растаможить грузы на территории Чеченской Республики, конечно, у нас увеличится поток пассажиров и грузовые перевозки. К этому все идет, я уверен, что руководство республики добьется этого. Грузовые перевозки у нас в республике будут однозначно, это перспективное направление", - добавил он.

В настоящее время в Грозном работает таможенный пост Минераловодской таможни, который не имеет полномочий по растаможиванию груза на территории республики. Для этих целей в республику приезжают специалисты из Минеральных Вод.

Как сообщалось, проект реконструкции аэропорта в Грозном с финансированием около 15,7 млрд рублей внесен в госпрограмму "Развитие транспортной системы". По словам главы Чечни Рамзана Кадырова, реализация проекта позволит аэропорту Грозного стать важнейшим перевалочным пунктом товаров из Азии и других регионов мира.



