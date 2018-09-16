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Саудовская Аравия подтвердила свое участие в Российской энергонеделе

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19:30 16.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр энергетики Саудовской Аравии Халед аль-Фалех подтвердил свое участие в Российской энергонеделе, которая пройдет в Москве 3 октября, сообщили в Минэнерго.

Такое решение было принято по итогам встречи Халеда аль-Фалеха с российским коллегой Александром Новаком в Москве.

"Министры обсудили текущее состояние рынка, а также двухстороннюю кооперацию. Был отмечен хороший уровень динамики развития взаимодействия в энергетических и промышленных вопросах", - сообщает министерство. Также было подтверждено участие саудовского министра в Российской энергетической неделе 3 октября, говорится в сообщении.

Ранее ТАСС со ссылкой на источники сообщал, что Халед аль-Фалех после встречи с генсеком ОПЕК Мухаммедом Баркиндо в Вене посетил в субботу Москву с коротким визитом.

В воскресенье Минэнерго подтвердило факт встречи.

Согласно сообщению министерства, министры обсудили динамику спроса и предложения на рынке "с фокусом на макроэкономические тренды и потенциальные сценарии развития ситуации в среднесрочной перспективе". Россия и Саудовская Аравия готовы "оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, чтобы совместно с партнерами обеспечить стабильность рынка в любых условиях", подчеркивается в пресс релизе.

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