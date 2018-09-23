Девушка умерла на борту самолета, съев сэндвич в аэропорту

10:49 Источник: Газета.Ru

Дочь основателя сети игрушек Wow Toys из Британии Надима Эднан-Лаперуза Наташа скончалась на борту рейса British Airways из Лондона в Ниццу, съев сэндвич. Об этом пишет Daily Mail.

Перед вылетом 15-летняя Наташа съела в аэропорту сэндвич с артишоком и оливками, произведенный в сети магазинов Pret a Manger. Уже на борту самолета у нее возникла острая аллергическая реакция. Несмотря на две дозы лекарства, которые ей ввел отец, девушка скончалась в больнице в Ницце.

Газета отмечает, что отец Наташи намерен требовать ответа от компании-производителя. Расследование в том числе направлено на то, чтобы выяснить необходимость ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены. Также следователи выяснят, насколько экипаж самолета British Airways был готов к экстренной ситуации.