Девушка умерла на борту самолета, съев сэндвич в аэропорту
10:49 23.09.2018 Источник: Газета.Ru
Дочь основателя сети игрушек Wow Toys из Британии Надима Эднан-Лаперуза Наташа скончалась на борту рейса British Airways из Лондона в Ниццу, съев сэндвич. Об этом пишет Daily Mail.
Перед вылетом 15-летняя Наташа съела в аэропорту сэндвич с артишоком и оливками, произведенный в сети магазинов Pret a Manger. Уже на борту самолета у нее возникла острая аллергическая реакция. Несмотря на две дозы лекарства, которые ей ввел отец, девушка скончалась в больнице в Ницце.
Газета отмечает, что отец Наташи намерен требовать ответа от компании-производителя. Расследование в том числе направлено на то, чтобы выяснить необходимость ужесточить правила маркировки продуктов, содержащих аллергены. Также следователи выяснят, насколько экипаж самолета British Airways был готов к экстренной ситуации.
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