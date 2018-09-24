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Россия в течении двух недель передаст Сирии комплекс С-300

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12:32 24.09.2018 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия передаст сирийской армии комплекс С-300 в течение двух недель для усиления боевых возможностей в связи с инцидентом со сбитым российским самолетом Ил-20. Об этом в понедельник заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Сирийским Вооруженным силам в течение двух недель будет передан современный зенитный ракетный комплекс С-300. Он способен перехватывать средства воздушного нападения на дальности более 250 км и одновременно поражать несколько воздушных целей", - заявил он.

Шойгу указал, что, обладая высокой помехозащищенностью и скорострельностью, комплекс существенно укрепит боевые возможности сирийской ПВО.

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