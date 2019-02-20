В Бурятии "байкальские шаманы" в ходе ритуала сожгли пять верблюдов

17:40

В Сети появился ролик под названием «Самый мистический обряд шаманов» о том, как в Ангарске провели массовый обряд с жертвоприношением верблюдов.

«Впервые в современной истории байкальские шаманы провели массовый обряд «Жэн тэнгэри яба» на укрепление России и её народов», -заявляется в описании ролика.



На пятиминутном видео под мистическую, драматичную музыку показывают, как нескольких верблюдов на привязи силой тащат под звуки шаманских бубнов к месту проведения ритуала. Заметно, что у некоторых из них красные губы и зубы. В жертву принесли пять верблюдов.

- У нас, у бурят наивысшее животное в подношении богам считается верблюд. Почему их пять? Ну, так получилось, что цифра пять в наших гаданиях считается отличным результатом, как в школе. Поэтому задавая темп, возможность прорыва, того чего мы хотим достичь, без духовной энергии, без поддержки духовных лиц государство и люди это сдвинуть не смогут, - заявил на видео Артур Цыбиков, представившийся заместителем Верховного шамана России.

Он аргументировал тем, что христиане и другие конфессии делают подобное, но по-своему. Он заверил, что этот обряд он проводит «от чистого сердца, от души», чтобы помочь государству, людям.



В религиозном шаманском центре «Тэнгэри» в Бурятии назвали подобный ритуал варварским. В организации «Байкал-Daily» пояснили, что жертвоприношения совершают в редких случаях, и то в тёплое время года. Зимой ритуалы проводятся с подношением молока, водки, печенья и сладостей. Если же говорить о жертвоприношении, то обычно в жертву приносят барана. Реже козлов, в крайних случаях жертвой становится конь. Ритуал в Ангарске местные шаманы осудили.

- Это же варварство натуральное. Мы полностью отвергаем все эти ритуалы, которые делают люди с животными. Верблюд считается священным животным для бурят, его никогда не приносим в жертву. Это неошаманизм, они нарушают все каноны, - прокомментировали «Байкал-Daily» в «Тэнгэри».