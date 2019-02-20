В Бурятии "байкальские шаманы" в ходе ритуала сожгли пять верблюдов
17:40 20.02.2019
В Сети появился ролик под названием «Самый мистический обряд шаманов» о том, как в Ангарске провели массовый обряд с жертвоприношением верблюдов.
«Впервые в современной истории байкальские шаманы провели массовый обряд «Жэн тэнгэри яба» на укрепление России и её народов», -заявляется в описании ролика.
На пятиминутном видео под мистическую, драматичную музыку показывают, как нескольких верблюдов на привязи силой тащат под звуки шаманских бубнов к месту проведения ритуала. Заметно, что у некоторых из них красные губы и зубы. В жертву принесли пять верблюдов.
- У нас, у бурят наивысшее животное в подношении богам считается верблюд. Почему их пять? Ну, так получилось, что цифра пять в наших гаданиях считается отличным результатом, как в школе. Поэтому задавая темп, возможность прорыва, того чего мы хотим достичь, без духовной энергии, без поддержки духовных лиц государство и люди это сдвинуть не смогут, - заявил на видео Артур Цыбиков, представившийся заместителем Верховного шамана России.
Он аргументировал тем, что христиане и другие конфессии делают подобное, но по-своему. Он заверил, что этот обряд он проводит «от чистого сердца, от души», чтобы помочь государству, людям.
В религиозном шаманском центре «Тэнгэри» в Бурятии назвали подобный ритуал варварским. В организации «Байкал-Daily» пояснили, что жертвоприношения совершают в редких случаях, и то в тёплое время года. Зимой ритуалы проводятся с подношением молока, водки, печенья и сладостей. Если же говорить о жертвоприношении, то обычно в жертву приносят барана. Реже козлов, в крайних случаях жертвой становится конь. Ритуал в Ангарске местные шаманы осудили.
- Это же варварство натуральное. Мы полностью отвергаем все эти ритуалы, которые делают люди с животными. Верблюд считается священным животным для бурят, его никогда не приносим в жертву. Это неошаманизм, они нарушают все каноны, - прокомментировали «Байкал-Daily» в «Тэнгэри».
НОВОСТИ
- 18:35 20.02.2019
- МЧС предупредило об усилении ветра и ухудшении погоды в Москве
- 17:56 20.02.2019
- Андрей Воробьев: Власти Подмосковья должны держать высокий темп в модернизации образования, здравоохранения и экономики
- 17:12 20.02.2019
- В России нельзя вести честный бизнес, считают 62% граждан - опрос
- 17:00 20.02.2019
- На Галапагосах найдена гигантская черепаха, считавшаяся вымершей сто лет
- 16:32 20.02.2019
- Снизить давление на бизнес со стороны силовиков нельзя без персональной ответственности за исполнение - Кудрин
- 16:12 20.02.2019
- Вооруженного конфликта в Венесуэле исключать нельзя - посол РФ
- 16:00 20.02.2019
- Доиндексация пенсии до прожиточного минимума коснется около 4 млн пенсионеров - сенатор
- 15:32 20.02.2019
- Национальный космический центр в Москве заработает через три с половиной года - Рогозин
- 15:12 20.02.2019
- Морские полигонные испытания подводного беспилотника "Посейдон" успешно завершены - Шойгу
- 15:00 20.02.2019
- Суд поместил под домашний арест экс-начальника ярославской колонии, где выявили пытки
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать