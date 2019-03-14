Сто лет назад была основана легендарная компания Bentley
15:06 14.03.2019 Источник: НГ-Online
|Фото предоставлены компанией Bentley Russia
Уолтер Оуэн Бентли, больше известный как У.О., родился в Лондоне в 1888 году, во времена, когда запряженная лошадьми повозка все еще оставалась самым распространенным средством передвижения. Он был одним из 11 членов большой семьи. Несмотря на скромные достижения в школе, его целеустремленность и изобретательный ум неизменно помогали ему добиваться успеха. После стажировки на железной дороге и участия в гонках молодой инженер поступил на службу в вооруженные силы, где разработал ставшие легендарными роторно-поршневые двигатели BR1 и BR2 для военных самолетов, в том числе для знаменитого Sopwith Camel.
Несколько лет спустя, в 1919 году, У.О. основал компанию, которой будет суждено стать символом лучших британских автомобилей ручной сборки. Bentley и по сей день остается самым востребованным брендом в классе роскошных автомобилей.
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