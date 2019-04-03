Закон о передаче имущества церкви требует изменений - Пиотровский
09:00 03.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Закон о передаче имущества религиозным организациям требует изменений с учетом существующей практики для снятия противоречий. Такое мнение в беседе с корр. ТАСС выразил директор Государственного Эрмитажа и президент Совета музеев России Михаил Пиотровский.
"Закон надо немножко менять, потому что он был такой романтический - "все прям отдавать", в нем нет нюансов. Сейчас оказывается, что происходит много конфликтов, когда закон применяется, все по закону правильно, но это вызывает резкое общественное отторжение, а общественное мнение все- таки у нас имеет значение. Поэтому мы предлагаем постепенно работать над снятием тех противоречий, которые возникают из закона", - сказал он.
По его словам, ранее в Спасо-Андрониковом монастыре была разработана программа, согласно которой имущество передаётся церкви при условии сохранения Центрального музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева. Однако требование закона идёт в разрез с этой программой. "Нужно просто к этому спокойно вернуться, а дальше посмотреть, что такого у нас в этом законе, потому что закон даёт привилегии церкви, но опыт показывает, что сейчас некоторые привилегии должны быть и у культуры тоже", - добавил собеседник агентства.
Пиотровский добавил, что наиболее логичным является вариант совместного использования храмов религиозными организациями и музеями. "Мы полагаем, что совместное использование - это правильный подход для решения вопросов, связанных с памятниками архитектуры, когда в них находятся храмы", - отметил он.
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