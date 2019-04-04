На заводе в Дзержинске произошел взрыв - источник

17:48 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разбор обрушившихся в результате взрыва конструкций проводится на заводе "Кристалл" в Дзержинске, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Приволжского федерального округа.

"На месте взрыва на заводе в Дзержинске идет разбор обрушившихся конструкций", - сказал ТАСС собеседник агентства. Он уточнил, что пожара и открытого огня после взрыва не последовало. "Что взорвалось, пока нет понимания", - отметил источник.



По его словам, на месте работают 66 человек личного состава спасателей и 14 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. Работники завода самостоятельно покинули помещения.

