На заводе в Дзержинске произошел взрыв - источник
17:48 04.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Разбор обрушившихся в результате взрыва конструкций проводится на заводе "Кристалл" в Дзержинске, сообщил ТАСС источник в экстренных службах Приволжского федерального округа.
"На месте взрыва на заводе в Дзержинске идет разбор обрушившихся конструкций", - сказал ТАСС собеседник агентства. Он уточнил, что пожара и открытого огня после взрыва не последовало. "Что взорвалось, пока нет понимания", - отметил источник.
По его словам, на месте работают 66 человек личного состава спасателей и 14 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. Работники завода самостоятельно покинули помещения.
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