Пушков ответил на заявление украинского министра о возможности въехать в Москву на танке

12:05 Источник: REGNUM

Украинские «болтуны» смогут въехать на танке лишь в выгребную яму, а не в Москву, заявил член Совета Федерации РФ Алексей Пушков на своей странице в Twitter.

«Единственным, кто всерьёз собирался въехать в Москву на танке, был Адольф Гитлер. Но у него хотя бы было много танков и был план действий. У киевских болтунов — ни того, ни другого. На танке куда-то собрались въехать. В итоге в выгребную яму могут лишь въехать. Вряд ли куда ещё», — заявил сенатор.



Как сообщалось ранее, 4 апреля министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что намерен въехать в Москву на танке неких союзников. Какие союзники «подвезут» его на танке до Москвы, Омелян не рассказал. ИА REGNUM