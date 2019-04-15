Российские корабли сопровождают эсминец США в Черном море

12:20 Источник: Интерфакс

Российские корабли сопровождают вошедший в Черное море американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ.

"Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия "Росс" Военно-морских сил США", - заявили в военном ведомстве.



По данным российских военных, при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.



Непосредственный контроль за действиями американского эсминца осуществляет патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс", сообщили в НЦУО Минобороны РФ.



Следует отметить, что на черноморском побережье РФ развернуты противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", а Черноморский флот за последние годы получил несколько подлодок, фрегатов и малых ракетных кораблей с "Калибрами" на борту.





