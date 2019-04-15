Российские корабли сопровождают эсминец США в Черном море
12:20 15.04.2019 Источник: Интерфакс
Российские корабли сопровождают вошедший в Черное море американский эсминец управляемого ракетного оружия "Росс", сообщили в Национальном центре управления обороной (НЦУО) Минобороны РФ.
"Назначенные силы и средства Черноморского флота осуществляют непрерывное слежение за вошедшим 14 апреля 2019 года в акваторию Черного моря эсминцем управляемого ракетного оружия "Росс" Военно-морских сил США", - заявили в военном ведомстве.
По данным российских военных, при заходе в Черное море корабль ВМС США был обнаружен и взят под постоянное наблюдение береговыми радиотехническими средствами флота.
Непосредственный контроль за действиями американского эсминца осуществляет патрульный корабль "Василий Быков" и разведывательный корабль "Иван Хурс", сообщили в НЦУО Минобороны РФ.
Следует отметить, что на черноморском побережье РФ развернуты противокорабельные комплексы "Бал" и "Бастион", а Черноморский флот за последние годы получил несколько подлодок, фрегатов и малых ракетных кораблей с "Калибрами" на борту.
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