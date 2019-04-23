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Евросоюз исключает пересмотр соглашения по Brexit - Еврокомиссия

14:00 23.04.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пересмотр соглашения об условиях выхода Великобритании из состава сообщества, которое было согласовано 25 ноября прошлого года, исключается. О такой позиции Евросоюза заявила во вторник на пресс-конференции в Брюсселе представитель Еврокомиссии (ЕК) Мина Андреева.

"Как говорится в итоговом документе саммита ЕС от 10 апреля, любой пересмотр соглашения исключается, потому что это лучшая и единственно возможная сделка", - сказала она, отвечая на вопрос журналистов о том, допускает ли ЕК пересмотр документа, как того хочет Лондон.

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