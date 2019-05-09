МИД РФ призвал Иран не сворачивать свои обязательства в рамках ядерной сделки

19:25 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва призывает Тегеран отказаться от дальнейших шагов по сворачиванию обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД). Об этом говорится в распространенном в четверг комментарии Департамента информации и печати МИД РФ.

"Нам понятны ссылки Ирана на пункт 26 и пункт 36 СВПД. Они создают для Тегерана возможность при несоблюдении другими государствами - участниками Плана действий отказаться от части своих обязательств, которые, напоминаем, были приняты добровольно и соблюдались в контексте выполнения общего пакета договоренностей. В то же время призываем Иран воздерживаться от дальнейших шагов по сворачиванию выполнения обязательств в рамках СВПД, а все государства - участники ядерной сделки - соблюдать свои обязательства согласно Плану действий, форсировать реализацию проектов, осуществляемых в соответствии со всеобъемлющими договоренностями, в частности модернизацию реактора в Араке", - отмечается в документе.