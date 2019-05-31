На Сицилии активизировался вулкан Этна

17:40 Источник: Эхо Москвы

На итальянском острове Сицилия активизировался крупнейший вулкан Европы Этна. Рост сейсмической активности наблюдается последние несколько дней. Накануне потоки лавы раскинулись на несколько сотен метров. По словам вулканологов, извержение не представляет опасности для местных жителей, но туристам рекомендовано воздержаться от экскурсий в этом районе. Эхо Москвы