Макронон провел встречу с главой МИДа Ирана на полях G7 в Биаррице
21:45 25.08.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице.
"Встретился с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном на полях G7 в Биаррице после обстоятельных переговоров с [французским министром иностранных дел] Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов [Франции Брюно Ле Мэром]", - написал он в воскресенье на своей странице в "Твиттере". Глава иранской дипломатии также отметил, что "впереди предстоит сложная дорога" по урегулированию ситуации вокруг Ирана, однако "стоит попробовать [пройти этот путь]".
В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев информировало, что Зариф покинул французский Биарриц, в котором проходит саммит Группы семи (G7). Как сообщил представитель французской делегации, переговоры с главой иранского МИД продлились 3,5 часа, 30 минут Зариф вел беседу с Макроном.
Представитель Елисейского дворца заявил, что Франция расценивает как позитивные результаты переговоров, которые прошли в Биаррице с участием главы МИД Ирана. "Обсуждения с Зарифом были позитивными и будут продолжены", - говорится в заявлении.
Представитель Елисейского дворца уточнил, что приглашение Зарифу прибыть вместе с иранской делегацией в Биарриц "было направлено по согласованию с США". Ранее Елисейским дворцом в связи с появлением в СМИ утверждений о том, что Франция в одностороннем порядке пригласила иранцев, было распространено заявление о том, что все переговоры по ядерной программе Ирана проводятся ею "в обстановке гласности с ее европейскими и американскими партнерами".
НОВОСТИ
- 21:15 25.08.2019
- Явка на выборах в Абхазии превысила 56%, нарушений не зарегистрировано - ЦИК
- 20:30 25.08.2019
- Франция сделает Ирану предупреждение
- 19:30 25.08.2019
- В 75-летия освобождения от фашистской оккупации в Париже прошли обширные торжества
- 18:30 25.08.2019
- В ходе разгона групп демонстрантов полиция Гонконга была вынуждена применить огнестрельное оружие
- 17:45 25.08.2019
- В Биарриц, где проходит саммит G7 прибыл глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф
- 17:15 25.08.2019
- За право выдвижения на выборах 2020 года намерен бороться с Трампом бывший конгрессмен Уолш
- 16:30 25.08.2019
- Из-за украинских пошлин почти вдвое сократились поставки дизельного топлива из РФ
- 15:45 25.08.2019
- Лондон не собирается платить 48 млрд долларов отступных ЕС - Джонсон
- 15:00 25.08.2019
- “Мадонна делла Лоджиа” Боттичелли из Флоренции приедет во Владивосток, а затем в Санкт-Петербург
- 14:30 25.08.2019
- Ливийский госпиталь объявил режим ЧС после налета ВВС ЛНА - СМИ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать