Макронон провел встречу с главой МИДа Ирана на полях G7 в Биаррице

21:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф провел встречу с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на полях саммита Группы семи (G7) во французском Биаррице.

"Встретился с [президентом Франции] Эмманюэлем Макроном на полях G7 в Биаррице после обстоятельных переговоров с [французским министром иностранных дел] Жан-Ивом Ле Дрианом и министром экономики и финансов [Франции Брюно Ле Мэром]", - написал он в воскресенье на своей странице в "Твиттере". Глава иранской дипломатии также отметил, что "впереди предстоит сложная дорога" по урегулированию ситуации вокруг Ирана, однако "стоит попробовать [пройти этот путь]".

В свою очередь агентство Рейтер со ссылкой на очевидцев информировало, что Зариф покинул французский Биарриц, в котором проходит саммит Группы семи (G7). Как сообщил представитель французской делегации, переговоры с главой иранского МИД продлились 3,5 часа, 30 минут Зариф вел беседу с Макроном.

Представитель Елисейского дворца заявил, что Франция расценивает как позитивные результаты переговоров, которые прошли в Биаррице с участием главы МИД Ирана. "Обсуждения с Зарифом были позитивными и будут продолжены", - говорится в заявлении.

Представитель Елисейского дворца уточнил, что приглашение Зарифу прибыть вместе с иранской делегацией в Биарриц "было направлено по согласованию с США". Ранее Елисейским дворцом в связи с появлением в СМИ утверждений о том, что Франция в одностороннем порядке пригласила иранцев, было распространено заявление о том, что все переговоры по ядерной программе Ирана проводятся ею "в обстановке гласности с ее европейскими и американскими партнерами".