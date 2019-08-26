0
0
105
НОВОСТИ

Россияне назвали свои главные страхи - опрос

15:12 26.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Больше половины россиян среди главных страхов назвали болезни детей и близких. Два года назад во время опроса это тоже был самый популярный ответ, но его выбирали на 11% реже.

Опрос проводил «Левада-центр». Социологи изучили мнение 1605 человек старше 18 лет. Оказалось, что 58% среди самых главных страхов называют болезни детей и близких. Этот показатель практически приблизился к самому высокому уровню, зафиксированному в 1989 году, передаёт 360.

Кроме того, больше половины принявших участие в опросе, 51%, назвали войну среди того, чего они боятся. 44% россиян беспокоит страх потери работоспособности, 36% — бедность, 31% — стихийные бедствия.

Самым непопулярным вариантом ответа стала боязнь публичных оскорблений или унижений — 5%. Предпоследнее место занял страх возврата к массовым репрессиям (7%), причём за два года число выбравших этот ответ увеличилось больше чем в два раза. Возросло и количество тех, кто страшится Божьего гнева, но их всё равно достаточно мало — 8%.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

Новости

15:32 26.08.2019
Продолжительность жизни у мужчин в РФ почти на 9 лет меньше, чем у женщин - Скворцова
0
76
15:00 26.08.2019
Иран направил эсминец в Аденский залив
0
112
14:32 26.08.2019
Кремль исходит из официальных заключений об отсутствии загрязнения под Северодвинском
0
145
14:12 26.08.2019
Реальные доходы граждан растут медленно, это не может не вызывать беспокойство - Путин
0
178
14:00 26.08.2019
Ответ на испытание США новой крылатой ракеты обязательно будет - Песков
0
178
13:32 26.08.2019
США должны перестать недооценивать Китай - МИД КНР
0
190
13:20 26.08.2019
Представитель Зеленского в Раде анонсировал "много изменений" в Конституции Украины
0
233
13:05 26.08.2019
Двое российских пограничников задержаны в Литве
0
258
13:00 26.08.2019
Путин освободил Яковенко от должности посла РФ в Великобритании
0
241
12:32 26.08.2019
В британском Дувре закрасили граффити Бэнкси
0
224

Возврат к списку