Россияне назвали свои главные страхи - опрос
15:12 26.08.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Больше половины россиян среди главных страхов назвали болезни детей и близких. Два года назад во время опроса это тоже был самый популярный ответ, но его выбирали на 11% реже.
Опрос проводил «Левада-центр». Социологи изучили мнение 1605 человек старше 18 лет. Оказалось, что 58% среди самых главных страхов называют болезни детей и близких. Этот показатель практически приблизился к самому высокому уровню, зафиксированному в 1989 году, передаёт 360.
Кроме того, больше половины принявших участие в опросе, 51%, назвали войну среди того, чего они боятся. 44% россиян беспокоит страх потери работоспособности, 36% — бедность, 31% — стихийные бедствия.
Самым непопулярным вариантом ответа стала боязнь публичных оскорблений или унижений — 5%. Предпоследнее место занял страх возврата к массовым репрессиям (7%), причём за два года число выбравших этот ответ увеличилось больше чем в два раза. Возросло и количество тех, кто страшится Божьего гнева, но их всё равно достаточно мало — 8%. Говорит Москва
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