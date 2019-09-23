Количество свадеб в РФ снизилось на 32% за восемь лет

15:12 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В России стали реже регистрировать браки. Количество свадеб снизилось за восемь лет на 32%, свидетельствуют данные Росстата.

В 2011 году были зарегистрированы 1 млн 316 тысяч браков, а в 2018-м — меньше 900 тысяч. Отмечается, что число невест старше 35 лет осталось примерно на том же уровне, а вот число тех, кто выходит замуж в возрасте от 18 до 24 лет, сократилось почти в два раза. Подчёркивается, что с 2014 года Росстат учитывает данные по республике Крым и Севастополю. Говорит Москва

