В НИИ детской онкологии ужесточилась дисциплина для сотрудников - глава НМИЦ им. Блохина
22:30 30.09.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Новый директор НИИ детской онкологии и гематологии, Светлана Варфоломеева, заступив летом на должность, ужесточила дисциплину, проводит обновление работы подразделений, а также указала некоторым сотрудникам на конфликт интересов, возникающий в связи с тем, что они являются учредителями благотворительного фонда. Об этом сообщил глава НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина, главный внештатный онколог Минздрава России Иван Стилиди.
Ранее 26 врачей НИИ детской онкологии и гематологии, входящего в структуру одного из самых известных и крупнейших в России НМИЦ имени Блохина, подготовили заявления об увольнении. Врачи-онкологии разместили на канале Youtube в понедельник ролик с требованием отстранения нового директора детского НИИ, обеспечения прозрачности начисления зарплаты и аудита новых корпусов клиники, ввод которых в эксплуатацию задерживается. В числе онкологов, заявивших об увольнении, выступил и заместитель директора по научной и лечебной работе НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич.
"Причина обращения в том, что была приглашена высокоуважаемая мной Светлана Рафаиловна [Варфоломеева] на должность директора. <…> Естественно, были некоторые мероприятия проведены по повышению дисциплины производственной подразделений в работе института. <...> Были предложены некоторые векторы развития в соответствии с современными требованиями онкогематологии и в детском и во взрослом возрасте. Все это вызвало негативную реакцию", - сказал он.
Стилиди отметил также, что Варфоломеева, будучи директором детского онкоинститута, указала некоторым сотрудниками на конфликт интересов при исполнении должностных обязанностей. "Были некоторые моменты, которые освещала новый руководитель в плане взаимодействия с фондами благотворительными. Например, что наши сотрудники являются учредителями фондов благотворительных. В действиях благотворительных фондов нет ничего предосудительного, они помогают в лечении. Но когда сотрудники привлекают средства со стороны, чтобы участвовать в закупке препаратов в определенных моментах, которые направлены на оказание помощи, в этом усматривается некоторая шероховатость", - сказал он.
По его словам, заявивший в числе других об увольнении замдиректора по научной и лечебной работе НИИ детской онкологии и гематологии Георгий Менткевич "провоцирует людей на увольнение". "Георгий Людомирович [Менткевич] провоцирует людей на увольнение. Что, по сути, говорит о том, что дети будут оставлены без врачебной помощи. Это спекуляция", - сказал Стилиди.
При этом он отметил, что доступность медицинской помощи детям с онкозаболеваниями ограничена не будет - уже есть договоренности с детскими онкоцентрами в Москве и Петербурге.
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