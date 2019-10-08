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Деятельность Путина на посту президента одобряют 68% россиян - опрос

16:32 08.10.2019 Источник: Эхо Москвы

68% россиян одобряют деятельность Владимира Путина на посту президента. 31% придерживаются противоположного мнения. Это выяснилось в ходе опроса Левада Центра.

При этом 64% респондентов недовольны деятельностью премьер-министра Дмитрия Медведева. 60% отрицательно оценивают работу Госдумы.  Эхо Москвы

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