Из-за кибератаки в Новом Орлеане ввели режим чрезвычайной ситуации

11:15 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр американского Нового Орлеана (штат Луизиана) Латоя Кантрелл в пятницу объявила о введении в городе режима чрезвычайной ситуации из-за массированной кибератаки. Об этом сообщается в ее "Твиттере".

Как заявила Кантрелл на пресс-конференции, компьютерные системы, которые используют власти города, подверглись атаке с применением вирусов-вымогателей. Первые свидетельства этого были зафиксированы в ночь на пятницу. В целях предосторожности многие серверы городских служб были отключены. Для защиты компьютеров привлечены специалисты ФБР, Секретной службы США и Национальной гвардии США.

Кантрелл пока не уточнила, какие городские службы столкнулись с наиболее серьезными затруднениями из-за кибератаки. Как отмечают местные телеканалы, полицейское управление и служба пожарной охраны Нового Орлеана продолжают работать.