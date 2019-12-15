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Стерджен - Джонсону: Вы не можете удерживать Шотландию в составе союза против ее воли

14:10 15.12.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Лидер Шотландской национальной партии (ШНП) Никола Стерджен предупредила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о том, что Лондон не сможет удержать Шотландию в составе Соединенного Королевства против ее воли. Об этом она заявила в воскресенье в интервью телерадиовещательной корпорации Би- би-си.

"Если он (Джонсон - прим. ТАСС) думает, что сказанное им "нет" заканчивает эту историю, то он обнаружит, что он совершенно, в высшей степени не прав", - сказала лидер шотландских националистов и первый министр этой административно-политической части Соединенного Королевства. "Вы не можете удерживать Шотландию в составе союза против ее воли. Продолжение существования Великобритании возможно лишь на основании согласия", - сказала Стерджен отметив, что если Джонсон уверен, что шотландцы хотят остаться в составе королевства, то он должен дать им возможность высказаться на этот счет.

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