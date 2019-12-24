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Американская корпорация Boeing уволила своего руководителя на фоне проблем с 737 Max

07:51 24.12.2019 Источник: Русская служба Би-би-си

Американская корпорация Boeing уволила своего руководителя Денниса Мюленбурга. Его место займет нынешний глава совета директоров компании Дэвид Кэлхун. Корпорация оказалась в тяжелой ситуации из-за двух катастроф самолетов серии 737 Мах. Полеты авиалайнеров этой модели приостановлены.

Как сообщается в пресс-релизе корпорации, Кэлхун станет главным исполнительным директором Boeing с 13 января 2020 года. При этом он останется в составе совета директоров компании.

Мюленбург же покидает пост СЕО и совет директоров немедленно, говорится в заявлении. В течение переходного периода исполнять обязанности гендиректора будет главный финансовый директор компании Грег Смит.

"Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления уверенности в том, что компания движется вперед, поскольку она работает над улучшением отношений с регулирующими органами, клиентами и другими заинтересованными сторонами", - говорится в релизе.

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