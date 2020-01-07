Часть воинского контингента НАТО временно выведут из Ирака
19:15 07.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
НАТО временно выводит часть своего воинского контингента из Ирака, другая часть будет передислоцирована внутри страны. Об этом во вторник сообщило агентство Франс Пресс (АФП) со ссылкой на представителя альянса.
"Мы принимаем все необходимые меры, чтобы защитить военнослужащих. Для этого часть из них будет временно переброшена в другие районы Ирака и за пределы страны", - цитирует агентство его слова. При этом собеседник агентства подчеркнул, что НАТО, тем не менее, "поддерживает присутствие своих сил в Ираке".
Депутаты Совета представителей (парламента) Ирака 5 января приняли резолюцию с требованием полного вывода из страны всех иностранных войск.
Заседание прошло на фоне резкого обострения обстановки в стране после удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января, в результате которого погиб командующий силами специального назначения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани. Тегеран пообещал Вашингтону жестко ответить на это.
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