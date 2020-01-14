Численность польской армии с 2015 года выросла более чем на треть - министр обороны

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Численность личного состава польской армии возросла до 128 тыс. солдат. Об этом сообщил во вторник в эфире телеканала "Польсат" министр национальной обороны республики Мариуш Блащак.

"Когда партия "Закон и справедливость" пришла к власти в 2015 году, польская армия насчитывала 95 тыс. солдат, а сейчас - 128 тыс.", - сказал он. "Моя миссия как министра обороны заключается в том, чтобы численность армии была как можно больше, - добавил Блащак. - Для меня важно, чтобы как можно больше молодых людей связывало свое будущее с армией".

Как напомнил польский министр, в этом году в польском бюджете на цели обороны заложено почти 50 млрд злотых (13,1 млрд долларов). "Это 2,1% ВВП", - подчеркнул глава ведомства. "Вооружение дает безопасность. Невозможно социальное и экономическое развитие в государстве, которое находится под угрозой, которое не заботится о безопасности", - уверен Блащак.