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Украина планирует принять меры по снижению напряженности в отношениях с РФ

22:19 17.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стратегия национальной безопасности Украины, которую в пятницу представили на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО), предполагает меры по снижению напряженности в отношениях с Россией. Об этом сообщила пресс-служба главы украинского государства.

"Предлагается принять меры для уменьшения вероятности эскалации конфликта с РФ и напряженности в двусторонних отношениях", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, документ предполагает развитие стратегических отношений с ЕС, США и государствами блока НАТО, которые определены как "ключевые иностранные партнеры". "Проект стратегии был разработан соответствующей рабочей группой и представлен, в частности, в штаб-квартире НАТО в Брюсселе в декабре прошлого года, где получил положительную оценку", - сказано в сообщении.

Кроме того, проект предполагает "восстановление мира и государственного суверенитета на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, осуществления комплекса международно-правовых, политико-дипломатических, гуманитарных и экономических мер "Крым - это Украина". По словам секретаря СНБО Алексея Данилова, в основу документа была положена избирательная программа президента Украины Владимира Зеленского, которую "поддержало подавляющее большинство населения страны".

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