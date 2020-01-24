Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Россией связан с прежним кабмином РФ

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Конфликт Белоруссии и России в нефтяной сфере связан с позицией прежнего правительства РФ. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки Могилевскую область.

По информации агентства БелТА, белорусский лидер пояснил, что фактически конфликт с Россией связан "со старым правительством России, которое президент [РФ Владимир] Путин отправил в отставку".