Лукашенко заявил, что нефтяной конфликт с Россией связан с прежним кабмином РФ
15:00 24.01.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Конфликт Белоруссии и России в нефтяной сфере связан с позицией прежнего правительства РФ. Об этом заявил в пятницу президент республики Александр Лукашенко в ходе рабочей поездки Могилевскую область.
По информации агентства БелТА, белорусский лидер пояснил, что фактически конфликт с Россией связан "со старым правительством России, которое президент [РФ Владимир] Путин отправил в отставку".
НОВОСТИ
- 15:32 24.01.2020
- США пытаются препятствовать сближению Германии и России - Тиль Швайгер
- 15:12 24.01.2020
- Штат Пенсионного фонда России может быть сокращен
- 14:55 24.01.2020
- С начала года в Московский инновационный кластер вошли еще семь научно-производственных предприятий
- 14:32 24.01.2020
- Порошенко приехал на допрос по делу о государственной измене
- 14:12 24.01.2020
- Личное прошение о помиловании от Наамы Иссахар нужно, чтобы начать сам процесс - Песков
- 14:00 24.01.2020
- Высший уровень угрозы здоровью объявлен в Пекине из-за коронавируса
- 13:32 24.01.2020
- На выплаты к юбилею Победы потребуется выделить 60 млрд рублей - Топилин
- 13:20 24.01.2020
- Голосование граждан по поправкам в Конституцию РФ не будет простой формальностью - Песков
- 13:05 24.01.2020
- Литва осуждает участвовавших в холокосте литовцев и гордится спасавшими евреев - премьер
- 13:00 24.01.2020
- Прокуратура Болгарии начала расследование против двух дипломатов из РФ по делу о шпионаже
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать