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НОВОСТИ

По всей китайской провинции Хубэй запрещено движение транспорта и пешеходов

08:20 17.02.2020 Источник: Интерфакс

Правительство китайской провинции Хубэй - эпицентра распространения коронавируса - во избежание распространения заболевания выпустило уведомление, которым запрещается движение пешеходов и всех видов транспортных средств.

В документе отмечается, что жителям населенных пунктов запрещается покидать свои дома. Исключение составляют работники медучреждений и предприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности. Однако им разрешено перемещение только по определенным маршрутам и в установленное время. За нарушение введенных правил предусматривается задержание на срок до 10 суток.

Введен запрет на движение всех транспортных средств, включая автомобили, мотоциклы, электромобили, велосипеды, рикши. Исключение делается только для машин, задействованных в борьбе с эпидемией, перевозящих медперсонал, развозящих предметы первой необходимости, или же машин со специальными пропусками.

Нарушители данного запрета будут штрафоваться на 500 юаней (около 5 тыс. рублей), задерживаться на срок до 10 суток, им также грозит лишение водительских прав.

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