Греция наложила вето на заявление НАТО в поддержку Турции

08:30 Источник: Lenta.ru

Постоянное представительство Греции наложило вето на заявление НАТО, которое готовилось в поддержку Анкары после активизации столкновений в сирийской провинции Идлиб. Об этом в пятницу, 28 февраля, сообщила газета To Vima.

Глава МИД Греции Никос Дендиас дал соответствующее указание, когда во время заседания Североатлантического совета был согласован текст совместного заявления. В текст не включили греческое предложение сделать ссылку на соблюдение декларации между ЕС и Турцией по проблеме беженцев и мигрантов, подписанной в марте 2016 года.

Отмечается, что это требование Греции встретило сильное сопротивление со стороны ряда стран, в том числе Великобритании, Германии, США и Франции.

В Турции потребовали начать процесс политических консультаций, которые предусмотрены 4-й статьей Вашингтонского договора. Согласно этой статье, страна-член альянса может попросить НАТО о консультации, если она считает, что ее безопасность, территориальная целостность или политическая независимость находятся под угрозой.

Ситуация в Сирии обострилась в ночь на 28 февраля, когда армия Турции нанесла ответные удары по позициям сирийцев в Идлибе. Военные Сирии потеряли комплексы «Бук» и «Панцирь», 23 танка, столько же полевых и самоходных орудий, а также пять вертолетов. Турция пообещала отомстить президенту Сирии Башару Асаду за гибель солдат и созвала совещание Совета НАТО. Lenta.Ru