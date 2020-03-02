Заммэра Наталья Сергунина рассказала о городской программе "Сделано в России"
13:44 02.03.2020
Участвовать в программе смогут компании, зарегистрированные в Москве более полугода, у которых нет долгов по налогам и другим обязательным платежам более 100 тыс. руб. Также нужно, чтобы не менее 50% сотрудников предприятия работали на территории столицы. Представители бизнеса должны вести активную экспортную деятельность, иметь свой бренд, логотип, фирменный стиль, сайт с полезной информацией о деятельности и новостях компании, а также обладать опытом участия в международных мероприятиях. Компании получат электронные профили в каталоге «Сделано в России» на девять языков: английский, датский, испанский, итальянский, китайский, немецкий, польский, португальский и французский.
Для участия в программе нужно заполнить анкету экспортной готовности, собрать небольшой пакет документов и оформить заявку. Эти документы нужно отправить в Московский экспортный центр 2-31 марта, очно или по электронной почте: info@moscow-export.com.
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