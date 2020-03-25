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Все пособия и льготы россиян в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически - президент РФ

16:48 25.03.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все социальные пособия и льготы граждан в ближайшие полгода будут продлеваться автоматически, без справок. Об этом заявил президент России Владимир Путин в своем обращении к гражданам РФ в связи с ситуацией с распространением коронавируса.

"Все социальные пособия и льготы, которые полагаются гражданам, в течение ближайших 6 месяцев должны продлеваться автоматически, без предоставления каких-либо дополнительных справок и хождения по инстанциям" - сказал он.

Президент призвал россиян проявить дисциплину и ответственность, побыть дома из-за угрозы распространения коронавируса.

"Все рекомендации необходимо обязательно соблюдать, надо поберечь и себя, и своих близких, проявить дисциплину и ответственность", - заявил глава государства в обращении к гражданам страны. Он подчеркнул: "поверьте, самое безопасное сейчас - побыть дома".

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