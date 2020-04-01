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Мосгордума утвердила штрафы за нарушение режима самоизоляции

18:37 01.04.2020

Депутаты Мосгордумы решили использовать опыт ряда стран Европы и приняли закон о введении штрафов за нарушение режима самоизоляции. Тех, кто будет нарушать режим, оштрафуют на 4000 руб., в случае если горожане отправятся в город на транспорте, штраф составит 5000 руб. Штраф за повторное нарушение также составит 5000 руб.

«Некоторое граждане восприняли ограничения как некие каникулы, как еще одни майские праздники, как повод пойти погулять, собраться на шашлыки, собрать компании, - заявил автор законодательной инициативы, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов. - Тем самым увеличивая, а не уменьшая риск заражения. Подобное поведение сводит на нет добросовестное соблюдение режима самоизоляции большинством жителей Москвы. Такое поведение сводит на нет все усилия наших врачей и медперсонала».

Установлена также административная ответственность для должностных и юридических лиц, которые не исполняют требования о запрете проведения мероприятий с очным присутствием граждан, а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий). Должностных лиц будут штрафовать на 30-40 тыс. руб., а юридических – 200-300 тыс. руб. В случае повторного нарушения штраф для должностных лиц составит 40-50 тыс. руб. и для юридических лиц - 300-500 тыс. руб.

В Москве установлены специальные меры по предотвращению распространения коронавируса, предусматривающие, что с 30 марта домашний режим самоизоляции введен для всех жителей Москвы независимо от возраста. В городе в ближайшее время начнет работать система специальных пропусков.

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