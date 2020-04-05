Продление нерабочей недели в РФ серьезная нагрузка на экономику - Песков

15:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Решение о продлении нерабочей недели в России вызывало разногласия, так как это - серьезная нагрузка на экономическую жизнь страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1", фрагмент которого размещен в воскресенье на сайте vesti.ru.

"Это действительно так. И действительно, для экономической жизни это - чрезвычайная и огромная нагрузка, причем нагрузка со знаком "минус", - сказал он, отвечая на вопрос, были ли споры вокруг решения о продлении нерабочей недели.

"Но здесь есть одна константа: в любом случае для нас главное - это жизнь и здоровье людей", - добавил представитель Кремля.