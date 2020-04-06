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В Госдуме усомнились в возможности запретить выселять арендаторов квартир в связи с коронавирусом

18:40 06.04.2020 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В профильном комитете Госдумы раскритиковали идею запретить выселять арендаторов квартир. Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров направил на имя премьер-министра РФ письмо с предложением запретить собственникам жилья выселять арендаторов в одностороннем порядке во время самоизоляции.

Первый зампред комитета ГД по жилищной политике и ЖКХ Сергей Пахомов рассказал в комментарии радиостанции «Говорит Москва», что такую инициативу очень сложно подкрепить юридически.

«Как можно ограничить право человека на владение имуществом? Я не готов что-то говорить, мне не кажется, что это возможно. Возможно, что у этого есть законодательные новеллы. В основном, у нас такие идеи бывают в виде писем. Пишет депутат письмо министру или сразу в СМИ о том, что давайте ограничим или разрешим, а начинаем прорабатывать глубже законодательство, и инициатор толком не может объяснить, на базе каких законов он эту идею придумал. Я сейчас ни за ни против, мысль выглядит логичной, но я не уверен, что возможно её реализовать юридически».

Депутат считает, что глобальные изменения в законодательство лучше будет вносить по окончании пандемии коронавируса с учётом имеющегося опыта.

«Чтобы такую масштабную юридическую процедуру оформить, потребуются изменения не в один закон. А пока мы будем этим заниматься, уже пройдёт и такая чрезвычайная ситуация. Вот по итогам, когда всё закончится, эпидемия пройдёт, я уверен, что коллеги из всех комитетов проанализируют это время и какие-то решения примут на будущее. Из любой проблемной ситуации надо выходить с багажом знаний, чтобы в следующий раз быть более подготовленным».

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