Москва выделила гостиницы для отдыха медиков, борющихся с коронавирусом

15:30

Медики, предотвращающие распространение коронавирусной инфекции в Москве, смогут бесплатно жить в комфортабельных городских отелях рядом с клиниками. По словам руководителя департамента торговли и услуг столицы Алексея Немерюка, размещение медперсонала в отелях позволит оградить их родных и близких от риска заражения, минимизировав контакт с внешней средой, а так же даст возможность врачам, санитарам и медсёстрам, которые борются с распространением коронавируса в мегаполисе, отдыхать в комфортных условиях. "Московские врачи сейчас находятся на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией. Во многом благодаря их самоотверженной работе удаётся сдержать возникновение пиковой нагрузки на систему здравоохранения", - отметил Немерюк.

В гостиницах для медиков будут созданы все необходимые условия, чтобы они могли восстановить силы между дежурствами. По словам Немерюка, вся гостиничная инфраструктура мегаполиса выполняет необходимые предписания санитарных служб, обеспечивающие меры безопасности на территориях отелей.