Асад купил своей жене картину за 23 млн фунтов на аукционе в Лондоне
19:49 15.04.2020
|Фото из Twitter Mohammed Alkinj
Родственники Башара Асада, как отмечает издание, владеют большей частью активов Сирии. Двоюродный брат президента Рами Махлюф является богатейшим бизнесменом с состоянием более 5 млрд долларов. Когда Асад стал президентом в 2000 году, состояние его семьи многократно выросло — используя свои возможности, Асады и Махлюфы ликвидировали всех конкурентов. Семья президента скупала активы в Сирии и за рубежом.
После начала войны клан Асада начал выводить средства из оказавшейся под санкциями Сирии. По данным Financial Times, Рами и Хафезу Махлюфам принадлежат по крайней мере 20 апартаментов в двух небоскребах «Москва-Сити» общей стоимостью около 40 млн долларов. Это подтверждается данными правозащитной организацией Global Witness. Иностранные активы семейство Асадов использовало как «резервные фонды».
Коррупция руководства погрузила Сирию в разруху. После победы над террористами «Исламского государства» жизнь в стране не нормализовалась – пока президентский клан и приближенные чиновники купаются в роскоши и распродают природные ресурсы, простые сирийцы зависят от поставок зарубежной гуманитарной помощи.
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