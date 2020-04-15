Асад купил своей жене картину за 23 млн фунтов на аукционе в Лондоне

19:49

Фото из Twitter Mohammed Alkinj

Картина известного английского художника Дэвида Хокни «Всплеск» была приобретена неизвестным участником аукциона Sotheby’s за 23,1 млн фунтов стерлингов (почти 30 млн долларов). По данным арабских источников, картину купил президент Сирии Башар Асад для одного из фешенебельных особняков своей жены Асмы, сообщает издание «Госновости» , отмечая, что приобретение сверхдорогого произведения современного искусства стало очередным свидетельством коррумпированности сирийского руководства.

Родственники Башара Асада, как отмечает издание, владеют большей частью активов Сирии. Двоюродный брат президента Рами Махлюф является богатейшим бизнесменом с состоянием более 5 млрд долларов. Когда Асад стал президентом в 2000 году, состояние его семьи многократно выросло — используя свои возможности, Асады и Махлюфы ликвидировали всех конкурентов. Семья президента скупала активы в Сирии и за рубежом.

После начала войны клан Асада начал выводить средства из оказавшейся под санкциями Сирии. По данным Financial Times, Рами и Хафезу Махлюфам принадлежат по крайней мере 20 апартаментов в двух небоскребах «Москва-Сити» общей стоимостью около 40 млн долларов. Это подтверждается данными правозащитной организацией Global Witness. Иностранные активы семейство Асадов использовало как «резервные фонды».

Коррупция руководства погрузила Сирию в разруху. После победы над террористами «Исламского государства» жизнь в стране не нормализовалась – пока президентский клан и приближенные чиновники купаются в роскоши и распродают природные ресурсы, простые сирийцы зависят от поставок зарубежной гуманитарной помощи.