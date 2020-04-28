Посольство РФ в Праге направило ноту в МИД Чехии

09:32 Источник: Эхо Москвы

Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии. Это связано с публикацией о возможной причастности российских спецслужб к подготовке покушения на некоторых чешских политиков. Как написало местное издание Respekt, целью были глава одного из пражских районов Ондржей Коларж и мэр города Зденек Гржиб. Источник в чешских спецслужбах утверждает, что поводом стал демонтаж в чешской столице памятника маршалу Ивану Коневу. Обоим политикам предоставлена охрана.

Тем временем в российском МИДе называют публикацию о возможном покушении ложью. Эхо Москвы