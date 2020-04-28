Посольство РФ в Праге направило ноту в МИД Чехии
09:32 28.04.2020 Источник: Эхо Москвы
Российское посольство в Праге направило ноту в МИД Чехии. Это связано с публикацией о возможной причастности российских спецслужб к подготовке покушения на некоторых чешских политиков. Как написало местное издание Respekt, целью были глава одного из пражских районов Ондржей Коларж и мэр города Зденек Гржиб. Источник в чешских спецслужбах утверждает, что поводом стал демонтаж в чешской столице памятника маршалу Ивану Коневу. Обоим политикам предоставлена охрана.
Тем временем в российском МИДе называют публикацию о возможном покушении ложью. Эхо Москвы
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