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Лишь 17 из 125 пациентов находившихся на ИВЛ в больнице в Коммунарке выжили - главрач

15:40 10.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чуть больше 13% пациентов из 125-ти, находившихся на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в больнице в Коммунарке в Новой Москве, выжили. Об этом сообщил в своем Facebook в воскресенье главный врач медучреждения Денис Проценко.

"Проанализировано 125 законченных случаев использования ИВЛ. Успешное отлучение у 17 (13,6%)", - написал он.

Проценко уточнил, что 30% пациентов, получивших ИВЛ, поступали в реанимацию по каналу скорой помощи, минуя приемное отделение, еще 21% - переводом из других стационаров, и почти в половине случаев они попадали туда при ухудшении состояния из госпитального отделения. Средний возраст людей, подключенных к аппаратам, составил 63,9 лет, минимальный - 27 лет, максимальный - 94 года. 59% таких пациентов - мужчины.

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