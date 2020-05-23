Помощник президента США: Мы будем работать над новым договором по СНВ
16:00 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты видят большой потенциал во взаимодействии с Россией и готовы работать над новым взаимовыгодным Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также как новый ДСНВ и СНВ-3). Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в опубликованном в субботу интервью германской газете "Бильд".
"Мы видим в сотрудничестве между Россией и Соединенными Штатами большой потенциал. Россия страдает от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), и мы столкнулись со сложным кризисом из-за коронавируса, который пришел к нам из Китая", - утверждал он. "Мы стремимся к замечательным отношениям с Россией, стремимся к замечательным отношениям с жителями России", - заверил О'Брайен. По его словам, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп "проделали очень хорошую работу вместе с королем Саудовской Аравии [Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом] для того, чтобы стабилизировать мировые нефтяные рынки".
"Мы будем работать над новым договором по СНВ и попытаемся достигнуть поддающегося контролю, отменного соглашения по ядерным вооружениям для США, России и наших союзников", - сказал помощник Трампа. Он утверждал, что в США создана "замечательная команда для переговоров" по ДСНВ.
НОВОСТИ
- 15:30 23.05.2020
- Неизвестный, захвативший заложников в отделении Альфа-Банка в Москве задержан
- 15:02 23.05.2020
- В посольстве России в Кабуле появились на свет два птенца-павлина
- 14:55 23.05.2020
- Рябков: Перспектив заключения нового договора на замену ДОН нет
- 14:44 23.05.2020
- Полиция ведет переговоры с человеком, захватившем заложников в отделении Альфа-Банка в Москве
- 14:32 23.05.2020
- В отделении Альфа-Банка в Москве произошел захват заложников - СМИ
- 14:10 23.05.2020
- Рестрораторы обратились к властям с просьбой изменить рекомендации по выходу из каратнина
- 13:40 23.05.2020
- На выплаты семьям с детьми правительство выделило порядка 222 млрд руб
- 12:49 23.05.2020
- По мнению Вашингтона, Пекин препятствует полетам американских авиакомпаний в КНР
- 12:20 23.05.2020
- Посол США в Берлине указал главе МИД Германии, как надо реагировать на выход из ДОН
- 12:02 23.05.2020
- Иммунитет к COVID-19 нашли у 12% обследованных на антитела москвичей
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать