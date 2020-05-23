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Помощник президента США: Мы будем работать над новым договором по СНВ

16:00 23.05.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты видят большой потенциал во взаимодействии с Россией и готовы работать над новым взаимовыгодным Договором по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, именуемый также как новый ДСНВ и СНВ-3). Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в опубликованном в субботу интервью германской газете "Бильд".

"Мы видим в сотрудничестве между Россией и Соединенными Штатами большой потенциал. Россия страдает от COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС), и мы столкнулись со сложным кризисом из-за коронавируса, который пришел к нам из Китая", - утверждал он. "Мы стремимся к замечательным отношениям с Россией, стремимся к замечательным отношениям с жителями России", - заверил О'Брайен. По его словам, президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп "проделали очень хорошую работу вместе с королем Саудовской Аравии [Сальманом бен Абдель Азизом Аль Саудом] для того, чтобы стабилизировать мировые нефтяные рынки".

"Мы будем работать над новым договором по СНВ и попытаемся достигнуть поддающегося контролю, отменного соглашения по ядерным вооружениям для США, России и наших союзников", - сказал помощник Трампа. Он утверждал, что в США создана "замечательная команда для переговоров" по ДСНВ.

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