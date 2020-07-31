МИД России объяснил, что делала заедржанная группа граждан РФ в Минске
21:20 30.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Задержанные в Минске граждане РФ следовали транзитом в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, объяснение инцидента белорусской стороной не выдерживает критики. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте МИД РФ.
"Одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 граждан России не выдерживает никакой критики. На сегодня нам известно, что указанная группа следовала транзитом через Минск в Стамбул, имея на руках все необходимые документы, включая авиабилеты. Всю логистику на территории Белоруссии обеспечивала белорусская компания. По неизвестным причинам группа не попала на свой рейс Минск - Стамбул и вынуждена была задержаться в Белоруссии в ожидании приобретения новых авиабилетов белорусской компанией", - информировали в российском дипведомстве.
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