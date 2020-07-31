Всем прилетающим из-за границы россиянам теперь придется заполнить специальную анкету
18:30 31.07.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Все россияне, прилетающие в страну из-за рубежа, должны будут заполнять специальную анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
"Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) <...> обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг <...> анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию", - говорится в документе.
Уточняется, что сделать это необходимо "при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс".
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