Всем прилетающим из-за границы россиянам теперь придется заполнить специальную анкету

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все россияне, прилетающие в страну из-за рубежа, должны будут заполнять специальную анкету на портале госуслуг не позднее регистрации на рейс. Это следует из постановления главного государственного санитарного врача РФ Анны Поповой, опубликованного в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

"Гражданам Российской Федерации, прибывающим на территорию Российской Федерации воздушным транспортом (за исключением членов экипажа воздушного судна, осуществляющего воздушную перевозку) <...> обеспечить заполнение на Едином портале государственных и муниципальных услуг <...> анкеты для прибывающего в Российскую Федерацию", - говорится в документе.

Уточняется, что сделать это необходимо "при приобретении билета, но не позднее регистрации на рейс".