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НОВОСТИ

В Бейрут прибыл третий самолет МЧС России

10:20 06.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Третий самолет МЧС России прибыл в Бейрут, пострадавший от мощного взрыва в порту. Об этом ТАСС сообщили в четверг в пресс-службе МЧС России.

"В 08:04 мск в Бейруте совершил посадку самолет Ил-76", - сказал собеседник агентства. Это третий борт, отправленный в Ливан. В МЧС уточнили, что тремя рейсами в Бейрут доставлены аэромобильный госпиталь, врачи, спасатели и психологи МЧС России, а также специалисты Роспотребнадзора с необходимым оборудованием для развертывания лаборатории по выявлению новой коронавирусной инфекции.

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