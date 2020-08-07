Каждый четвертый петербуржец переболел коронавирусом - исследование
12:00 07.08.2020 Источник: Интерфакс
Не менее четверти населения Санкт-Петербурга имеет антитела к COVID-19, полученные после перенесенного заболевания, сообщил в пятницу "Интерфаксу" директор Научно-исследовательского института микробиологии и эпидемиологии им. Пастера Арег Тотолян.
"По Санкт-Петербургу мы получили результат ровно 26% - это лица, у которых были выявлены антитела, относящиеся к иммуноглобулинам класса G. Такие антитела свидетельствуют о перенесенной инфекции. Это биомаркер, который остается с переболевшим человеком еще некоторое время: несколько месяцев, годы или даже всю жизнь", - сказал Тотолян.
В рамках проведенного исследования наибольший уровень иммунной прослойки выявлен в двух детских группах: в возрасте от 1 года до 6 лет он составил 32%, а в группе от 7 до 13 лет - порядка 37%. На втором месте по величине иммунной прослойки - пожилые люди в группе 60-69 лет и группе 70+. Наименьшая показатель в возрастной группе 30-40 лет, рассказал ученый.
Аналогичное исследование в Ленинградской области показало наличие антител у 20,6% участников проекта, но в подгруппе до 6 лет показатель оказался выше, чем в Петербурге - 42%, добавил Тотолян.
Это данные по состоянию на июнь, когда у участников исследования были взяты пробы.
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