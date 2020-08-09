После выборов хаоса и гражданской войны в Белоруссии не будет - Лукашенко
12:10 09.08.2020 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Белоруссия не будет ввергнута в хаос и гражданскую войну после выборов. Такое заявление сделал президент Белоруссии Александр Лукашенко в воскресенье после голосования.
"Недооценивать ситуацию нельзя, но чтобы говорить, что страна с завтрашнего дня будет ввергнута в хаос или какое- то противоборство, противостояние или какую-то гражданскую войну, оснований абсолютно нет. Я вам это искренне заявляю и гарантирую", - сказал Лукашенко.
При этом президент Белоруссии добавил, что власти страны предусматривают "всякие варианты".
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