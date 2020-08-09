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НОВОСТИ

Лукашенко - новостному порталу tut.by: Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет

14:00 09.08.2020 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко критически высказался о работе крупнейшего в республике новостного портала tut.by.

"Что-что, а вашу позицию, tut.by, я знаю. И если вы просто высказываете свою позицию или позицию кого-то и там видно, что это Петров, Сидоров, Иванов, я это приветствую. Я готов с вами лично вести диалог. Если вы тенденциозно начинаете себя вести, я тоже это вижу - и отношение соответствующее. А если вы провоцируете - получите в ответ то же самое", - заявил Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

"Вы что хотите пытаться свергнуть власть, оскорбить?" - сказал он. Лукашенко подчеркнул, "ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет".

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