Белорусские службы проводят расследование, кто заразил Лукашенко коронавирусом

14:15 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил проведение расследования об источнике заражения его коронавирусом.

"Проводится расследование, кто заразил коронавирусом", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Само заболевание он назвал излечимым, "но противным", а свое состояние в период болезни, как "ёжик в тумане". Он также сообщил, что его "форсированным образом подлечивали".

6 августа Лукашенко высказал мнение, что коронавирус ему "подкинули". "Домашние мои заболели, и мне пришлось поехать с ними в больницу, на КТ. И мне врач: "Александр Григорьевич, дорогой мой, да вы же на ногах перенесли этот коронавирус (...) И показывает, вот очаг, вот очаг", - рассказал он.

"Проверили. У меня плюс, у моих плюс", - отметил он. Лукашенко также заявил, что склоняется к тому, что "все-таки мне его (вирус - ИФ) подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".