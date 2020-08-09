0
0
94
НОВОСТИ

Белорусские службы проводят расследование, кто заразил Лукашенко коронавирусом

14:15 09.08.2020 Источник: Интерфакс

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил проведение расследования об источнике заражения его коронавирусом.

"Проводится расследование, кто заразил коронавирусом", - сказал Лукашенко журналистам в воскресенье в Минске.

Само заболевание он назвал излечимым, "но противным", а свое состояние в период болезни, как "ёжик в тумане". Он также сообщил, что его "форсированным образом подлечивали".

6 августа Лукашенко высказал мнение, что коронавирус ему "подкинули". "Домашние мои заболели, и мне пришлось поехать с ними в больницу, на КТ. И мне врач: "Александр Григорьевич, дорогой мой, да вы же на ногах перенесли этот коронавирус (...) И показывает, вот очаг, вот очаг", - рассказал он.

"Проверили. У меня плюс, у моих плюс", - отметил он. Лукашенко также заявил, что склоняется к тому, что "все-таки мне его (вирус - ИФ) подкинули. И я сейчас начинаю искать тот момент, где это произошло".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

14:50 09.08.2020
Репортеры телеканала "Дождь" задержаны в Минске людьми в штатском и в масках - СМИ
0
88
14:00 09.08.2020
Лукашенко - новостному порталу tut.by: Ведите себя по закону, и у нас претензий к вам не будет
0
160
13:40 09.08.2020
Белорусские пограничники в ночь перед выборами отказали во въезде 170 человекам
0
167
13:13 09.08.2020
ЦИК Белоруссии признал выборы президента страны состоявшимися
0
243
12:44 09.08.2020
У посольства Белоруссии в Москве выстроилась длинная очередь из желающих проголосовать (+ФОТО)
0
245
12:33 09.08.2020
Лукашенко заявил, что получил из Москвы письмо "на пяти страницах" относительно ситуации с задержанием россиян
0
285
12:10 09.08.2020
После выборов хаоса и гражданской войны в Белоруссии не будет - Лукашенко
0
293
12:00 09.08.2020
Европа работает над усилением мер по экономическому суверенитету - Посол Эдерер
0
290
11:48 09.08.2020
На государственные сетевые ресурсы Беларуси была совершена DDoS-атака
0
273
11:34 09.08.2020
Кандидат в президенты Белоруссии Анна Канопацкая: Я выступаю за денонсацию союзного договора с РФ
0
355

Возврат к списку